Duurzame vlonder vijver Prins Bernhardplantsoen te Hengelo

Hengelo - De vijver in het Prins Bernhardplantsoen, tussen het voormalige schoolgebouw Bataafse Kamp en het stationsgebouw Twente Centraal, krijgt een nieuwe vlonder. De huidige vlonder, die tegen het terras van het paviljoen De Ontmoeting ligt, heeft volgens de gemeente zijn beste tijd gehad en is dringend aan vervanging toe. De werkzaamheden vinden deze maand plaats. De constructie van de nieuwe vlonder wordt gemaakt van duurzaam en degelijk materiaal, zodat het terras in het Prins Bernhardplantsoen er weer voor lange tijd tegen kan. De nieuwe vlonder zorgt ervoor dat het terras wordt verdeeld in een hoog en laag gedeelte. Daarmee komt volgens de gemeente Hengelo het uitzicht op de vijver nog meer tot zijn recht.

De gemeente heeft Het park in het hart van Hengelo sedert de beginjaren twintig van de vorige eeuw in eigendom. Voorheen stond in het park de villa van textielentrepreneur De Monchy, die met machinefabriekmagnaat Stork tot de grondleggers van de industrie in Hengelo wordt gerekend. De gemeente beoogde meteen een stadpark ter verpozing van de burgers der stad, met mogelijkheden voor culturele voorstellingen en een theehuis.

Het gemeentebestuur van Hengelo besloot ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana van Oranje en prins Bernard von Lippe in 1937 het plantsoen naar de laatste te vernoemen omdat de eerste immers al een straat in Hengelo had.

Sinds enige jaren vinden er activiteiten plaats in het Prins Bernhardplantsoen, waarvan het jaarlijkse BAM-festivalhet meest aansprekende is. Daarnaast blijft het, zeker bij aangenaam weer, een lustoord voor jonge gezinnen en zinnelijke jongeren.