Enschede wacht komst van versierder/verslinder Don Giovanni

Enschede – De 'soaopera' van Mozart, het wereldvermaarde psychologische drama ‘Don Giovanni’, gaat met een sterk vrouwelijk accent (regie, dirigentschap en enscenering) dit weekend bij de Nederlandse Reisopera in première. Dat gebeurt zaterdagavond in het Wilminktheater te Enschede.

Alle vrouwen willen de gracieuze versierder Don Giovanni hebben en alle mannen willen hem zijn, zo wordt gezegd van deze doerak. Hij verovert vrouwen met zijn charmes, maar is bovenal een nietsontziende rokkenjager. Het meesterwerk van Mozart heeft alles wat een opera moet hebben: spanning, humor, passie woede, theater en uiteraard schitterende muziek.

De productie heeft twee vrouwen aan het artistieke roer, die deze typisch ‘mannelijke’ opera vanuit een vrouwelijk perspectief vormgeven. Zo vraagt regisseur Jo Davies zich af hoe het kan dat vrouwen én mannen zich laten inpakken door deze Don Juan. Waarom vallen de vrouwen bij bosjes voor een versierder en verslinder en waarom houden mannen houden hem niet tegen? Don Giovanni komt zelfs weg met een moord… Ook de dirigenten zijn vrouw. Bij de première in het Wilminktheater dirigeert Julia Jones, die ook in Breda, Amsterdam, Maastricht, Zwolle, Utrecht, Leeuwarden en Rotterdam de leiding heeft. Yura Yang staat op de boek bij de voorstellingen in Apeldoorn, Groningen, Arnhem, Den Bosch, Amstelveen en Den Haag.

In wezen gaat Don Giovanni over de verloren onschuld van de mens. ‘Hoe ver zijn we zelf op onze weg naar de hel?’, vraagt Joanne Davies zich af. Zij regisseert de nieuwe productie van De Nationale Reisopera. ‘Humor, verveling, verkrachting, moord… en dan ben je nog maar net op weg. Je wordt onmiddellijk bij de kladden gegrepen. Dit behoort tot het beste wat ooit is geschreven’, aldus Davies. Over de hoofdpersoon: ‘Hij heeft die naam alleen maar kunnen verwerven dankzij een zekere medeplichtigheid van anderen Waarom laten die vrouwen zich verleiden? Hoe kan een systeem bestaan waarin een man lange tijd zo zijn dierlijke impulsen botviert, en dat dat dan ook nog door iedereen wordt getolereerd? Welk pad wil je bewandelen?’ Het zijn niet de minste vragen die aan de orde worden gesteld. Juist het besef dat op de keper beschouwd niemand onschuldig is maakt deze opera zo interessant. Het brengt het publiek bij de vraag: ‘Hoe ver zijn we zelf op onze weg naar de hel? En wat doen we om te stoppen?’