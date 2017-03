Ruim twee ton gemeente voor jeugdhulp bij huisartsen Wierden

Wierden - De gemeente Wierden stelt drie keer circa zeventigduizend euro beschikbaar om bij de vier huisartsenpraktijken in het dorp Wierden praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (in jargon POH-Jeugd GGZ) onder te brengen. Ze zijn gespecialiseerd in problemen die kinderen/jongeren naar aard, karakter en omstandigheden kunnen hebben, in de sfeer van onhandelbaar, onzeker of angstig gedrag, eetproblemen, slapeloosheid of onduidelijke lichamelijke klachten. In eerste instantie gaat het om een project van drie jaar waarbij de gemeente dus zo’n 210.000 beschikbaar stelt. De gemeente subsidieert dit project in het kader van het versterken van de preventie en vroegsignalering binnen de jeugdhulp. Na drie jaar neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over voortzetting.

Naar de mening van zorgwethouder Span dient de extra expertise in de huisartsenpraktijk de bereikbaarheid van de zorg op tijd en de zorg op maat. ‘Voor veel mensen is het makkelijker om even naar de huisarts te gaan dan een afspraak te maken bij bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog', zegt Span. 'We hopen op deze manier problemen bij jongeren en kinderen sneller te onderscheppen en sneller goede zorg voor hen vinden.’

De gemeente Wierden werkt in dit project samen met Mediant GGZ, die praktijkondersteuners Jeugd in dienst heeft, met een antenne voor en kennis van psychische problematiek bij kinderen en jongeren. De praktijkondersteuner herkent signalen, kan verhelderen, direct hulp bieden, stemt af met de huisarts en schakelt indien nodig is aanvullende of specialistische hulp in.