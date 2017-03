Nieuwe Boekelosebrug over Twentekanaal ademt Hengelo

Hengelo - De gemeente Hengelo kiest voor het ontwerp van het Brusselse architectenbureau Ney en Partners dat in combinatie werkt met het het bouwbedrijf Dura Vermeer dat een vestiging in Hengelo heeft voor de verrijzenis van de nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal. De brug wordt moet ‘een bijzonder element’ in de Laan Hart van Zuid worden. De bouw begint in de loop van dit jaar en de oplevering is voorzien voor begin 2019.

De centrale verbinding Laan Hart van Zuid verbindt het Centraal Station Twente in het hart van Hengelo via de Diamantstraat en de Haaksbergerstraat met de aansluiting op de A35. De brug moet in alles de industriestad Hengelo weerspiegelen. De architect en de aannemer willen een brug bouwen die nog niet eerder in Nederland is gemaakt.

Het ontwerp voor de twintig(!) meter brede brug, ook voor fietsers en voetgangers, is naar de wensen van de gemeente en Rijkswaterstaat tot stand gekomen. ‘Ik ben aangenaam verrast door het ontwerp. Mooi en modern op een beeldbepalende locatie en met de nodige innovaties. Een brug om trots op te zijn’, aldus wethouder Bron in een communiqué.

Het gekozen ontwerp voor de Boekelosebrug is onderscheidend en uniek, meent stedenbouwkundige Schaap als voorzitter van het supervisieteam Hart van Zuid: ‘De nieuwe Boekelosebrug is intrigerend en verrassend, en ontdaan van alle overbodige elementen, een integraal ontwerp dat naadloos past in de omgeving en het verlengde van de Laan Hart van Zuid.’