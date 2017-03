Kennispark Twente in de geest der internationalisering Novel-T

Enschede - Geheel volgens de hedendaagse mores dat goede namen eerder worden vervangen dan minder goede mensen heet Kennispark Twente in Enschede sinds vandaag Novel-T. Ook de spelling is, qua hoofdlettergebruik, geheel naar de geest van de tijd die internationalisering ademt.

Het voormalige Kennispark Twente wil zijn ambities onder de nieuwe naam 'fors uitbouwen'. De dragende krachten vanaf den beginne ('founders') zijn de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool, de Regio Twente, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Ze stellen zich volgens een persbericht ter bekendmaking van de nieuwe naam ten doel 'het best presterende ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap in Europa te zijn'. Vervolgend: 'De nieuwe strategie is gericht op extra slagkracht, een sterk merk en meer internationale profilering.'

Volgens directeur Eijkel van Novel-T, die in het persbericht overigens nog directeur van Kennnispark Twente is, zal ‘onze sterke positie verder uitgebreid’ worden. ‘Voortdurende vernieuwing en investeringen zijn daarbij nodig. Novel-T bouwt verder aan de ontwikkeling van het bestaande ecosysteem, met als doel dat nog meer starters, bedrijven en internationale investeerders de kracht van Oost-Nederland ontdekken. Zo stimuleert Novel-T hightech, innovatie en ondernemerschap en draagt zij bij aan groei van de regionale economie en werkgelegenheid.’