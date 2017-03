Renovatie crematorium Almelo deel verbouw/nieuwbouw in Twente

Almelo - Het crematorium aan de Willem de Clercqstraat in Almelo ondergaat een grote renovatie. Het maakt deel uit van een programma voor zowel verbouw en nieuwbouw in Twente. De bestaande crematoria in Almelo en Enschede krijgen een ingrijpende metamorfose en er komen nieuwe crematoria in Borne en Oldenzaal om aan de behoefte te voldoen.

De renovatie en modernisering van het crematorium in Almelo is in januari begonnen, vindt in twee fases plaats en zal vijf maanden in beslag nemen. Tijdens deze periode blijft het crematorium geopend, maar moeten nabestaanden wel rekening houden met een aantal aanpassingen en/of beperkingen bij plechtigheden, qua routing en zaalgebruik.

De verbouwing is volgens directeur-bestuurder Molema van Crematoria Twente nodig om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en de behoeften van mensen. Zo neemt het aantal crematies toe en hetzelfde geldt voor de behoefte aan persoonlijke sfeer.

Verder blijkt dat inwoners van Twente het op prijs stellen als de diensten van het crematorium in de nabije omgeving worden aangeboden en bestaat een groeiende vraag naar meer kleinschaligheid, wat mede de nieuwbouw aan de Hosbekkeweg in Borne en de Schipleidelaan in Oldenzaal.