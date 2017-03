ChristenUnie dualistisch na nieuwe kwestie grond/geld Vriezenveen

Vriezenveen – De gemeente Twenterand heeft, los van ambtelijke uren, inzet en procedures, al een vijftigduizend euro betaald aan extra kosten voor het bestemmingsplan Almeloseweg-Oost en er ligt een claim van projectontwikkelaars van zo’n drie ton. Dit bleek hedenavond tijdens een politiek beladen commissieberaad over het plan.

De gemeenteraad van Twenterand worstelt hevig met het dossier Almeloseweg-Oost. Het gaat ook in deze kwestie, net als in de affaire Oosterweilanden, om grond en geld, de belangen van burgers en bedrijven, met als overkoepelend thema het functioneren van de afdeling Grondzaken van Twenterand, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

In het debat viel op dat behalve oppositiepartij VVD ook coalitiepartij ChristenUnie ongemeen kritisch is jegens wethouder Scholten die zowel over Financiën gaat als over Ruimtelijke Ordening in de gemeente Twenterand. Volgens fractieleider Smelt is de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur in het geding. Het gaat hem dan vooral om de wijze waarop de gemeente omgaat met de mensen die tegenover het bedrijventerrein wonen en bezwaren hadden tegen deze bestemming en deswege in elk geval een groenbuffer wensen te behouden, die toekomstige bedrijven aan hun ogen onttrekt. Ze haalden in rechte hun gelijk, maar de gemeente wilde toch ‘snoeien’ op het groen om de ontwikkelaars te paaien. Er zijn tientallen gesprekken geweest met steeds andere onderhandelaars van de gemeente, met een mediationbureau en zo voort.

De gemeente heeft bij bedrijven en burgers verkeerde verwachtingen gewekt en vertrouwen geschonden, vindt een meerderheid in de gemeenteraad van Twenterand. Smelt en zijn collega Walraven van de VVD, die de zaak tot de bodem uitzocht en er politiek werk van maakte, overwegen in te grijpen, wellicht via een motie. Uit de bijdrage van GBT-raadslid Elzenga bleek vanavond ook aperte afkeuring. Elzenga vroeg zich met zoveel woorden af hoe lang dit gemankeerde grondbeleid, dat eerder wethouder Oordt de kop kostte, nog mag doormodderen en voortsoppen. Smelt lijkt de oppositie te steunen in de roep om bijbuiging en geloofwaardig bestuur, de coalitiepartij SGP zit ermee in de maag en eigenlijk is het CDA, de partij van Oordt en Scholten, de enige die het niet zo zwaar neemt, zo bleek uit het betoog van raadslid Wessels, die zelfs een loftrompet bespeelde en daarenboven gewaagde van complimentendag…