Van Hijum voorspelt snel overdracht luchthaven aan private partijen

Enschede – De gemeente Enschede en de provincie Overijssel voeren gesprekken met ‘private partijen’ om de exploitatie van de Luchthaven Twente over te nemen. Het ziet er volgens gedeputeerde Van Hijum van Economie en Financiën, zo liet hij vanmiddag weten, naar uit dat deze besprekingen vrucht zullen dragen. De meerderheid van de Provinciale Staten bleek het daar ook in te geloven. Op voorhand verwacht de gedeputeerde binnen afzienbare termijn al ‘een positieve cashflow’, wat de onderhandelingen met potentiële exploitanten naar mag worden verwacht zal vergemakkelijken.

Vandaag stelden Provinciale Staten het luchthavenbesluit vast, op basis waarvan eind deze maand het bevoegd gezag wordt overgenomen van het ministerie van Defensie. In het luchthavenbesluit zijn randvoorwaarden op het gebied van milieu vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twenthe te realiseren, als onderdeel van de Technology Base, een bedrijvengebied waarvoor naar de mening van Van Hijum goede belangstelling bestaat van luchthaven-gerelateerde bedrijven (ontmanteling, onderhoud, testvluchten), waarop hij de genoemde ‘positieve cashflow’ voor het gebied baseert.

Met de overdracht van het vliegveld door de rijksoverheid aan de provinciale overheid verandert de militaire status in een civiele voor zakelijk en recreatief verkeer en vliegbewegingen die een link hebben met bedrijven die zich op de Technology Base Twente vestigen. Van Hijum maakt gewag van ‘een mijlpaal in de luchthavengeschiedenis van Twente, door te releveren dat het volgende maand negentig jaar geleden is dat Twente ‘een regionale vliegfunctie’ kreeg, namelijk in april 1927.