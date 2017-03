Prent wil met aangepast bestemmingsplan Langezaal duidelijkheid

Haaksbergen - Het college van burgemeester en wethouders in Haaksbergen komt met het voorstel om in een aangepast bestemmingsplan te regelen binnen welke grenzen het afvalverwerkingsbedrijf Langezaal in de toekomst activiteiten kan ontplooien. Volgens de sinds het vertrek van haar ex-collega Van Vlaanderen verantwoordelijke wethouder Prent is met het aangepaste bestemmingsplan een balans gezocht tussen de bedrijfsvoering van het bedrijf en een goede leefomgeving voor omwonenden. De raad buigt zich later dit jaar nog over het gewijzigde bestemmingsplan.

Met het gewijzigde bestemmingsplan is onder meer de huidige bebouwing planologisch vastgelegd, inclusief een gedoogde hal. Voor het bedrijf en voor de omwonenden is volgens Prent vanwege de voorgestelde aanpassing van een klein deel van het bestemmingsplan duidelijk wat er wel en niet mag. ‘Er staat in waar het bedrijf zich aan moet houden als het gaat om geur en geluid, maar ook om productie- en opslagcapaciteit’, aldus Prent in een persbericht. ‘In het gewijzigde bestemmingsplan is bijvoorbeeld ook geregeld hoe lang iets buiten maximaal opgeslagen mag worden.’