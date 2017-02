Rioolwaterzuivering noopt waterschap tot aanvullende eisen

Haaksbergen/Hengelo - Het bestuur het waterschap Vechtstromen gaat alle vergunningen voor rioolwaterzuivering toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per locatie of een afzonderlijke vergunningseisen nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld in Hengelo het geval.

Voor de rioolwaterzuivering in Haaksbergen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Haaksbergen, Buurse, Sint Isidorushoeve, Bentelo en Hengevelde. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Leiding van de Smitterij op de Honesch en komt benedenstrooms uit in de Bolscherbeek, die voor een belangrijk deel wordt gevoed door dit gezuiverde afvalwater. De stof ammonium in dit water kan van invloed zijn op de flora en fauna in de beek.

Bij de installatie in Hengelo vinden aanpassingen plaats, waardoor extra afvalwater vanuit de slibverwerking op een biologische wijze kan worden verwerkt. De installatie Hengelo zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Hengelo, Beckum, Borne, Delden, Deurningen, Hertme, Saasveld en Zenderen. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Berflobeek. Ook wordt in Hengelo zuiveringsslib verwerkt van de eigen installatie en ook van de installatie in Enschede. Bij de verwerking van zuiveringsslib ontstaat extra afvalwater. Gezocht wordt naar een oplossing om het proces duurzamer te maken. Het bestuur van Vechtstromen heeft besloten om voor een periode van vijf jaar de lozingseisen voor fosfor en stikstof in Hengelo te verruimen.