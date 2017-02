Herstel van zeven grafheuvels in landschap Oldenzaal

Oldenzaal – In de omgeving van Oldenzaal worden zeven grafheuvels gerestaureerd. De grafheuvels zijn van bijzondere cultuurhistorische waarde, al is er is nog betrekkelijk weinig bekend, over herkomst en belang. In samenwerking met Landschap Overijssel worden ze dezer maanden in oude luister hersteld en voor het publiek ontsloten.

De heuvels zijn begroeid met bos en amper zichtbaar. Ook is het gebied slecht bereikbaar voor het publiek. De grafheuvels worden niet alleen gerestaureerd, maar door inzet van Landschap Overijssel ook actief onder de aandacht gebracht. Het voornemen van de natuurorganisatie zou zijn om een rust- en belevingsplek te realiseren waar bezoekers kunnen genieten van het landschap en zich verdiepen in het ontstaan van de grafheuvels.

De gemeente Oldenzaal draagt zorg voor het afsluiten van een contract, onder meer met grondeigenaar Nieuenhuis, voor wie restauratie een wens was, dat het onderhoud aan de heuvels voor zeker dertig jaar garandeert.