D66 in Enschede loert op experimenten drugsbeleid, nu of straks

Enschede - De raadsfractie van D66 in Enschede wil van burgemeester Van Velduizen weten wat het beoogde wietbeleid (regulering van de teelt) van een krappe meerderheid van 77 stemmen in de Tweede Kamer betekent voor de praktijk in de grootste stad van Twente. De burgemeester, ook van D66-huize, stilde overigens tot twee keer toe niet de informatiehonger van politiek leider Kerkwijk van de grootste coalitiepartij, maar dat kan over twee weken in een raadsvergadering.

Kerkwijk liet weten er zeker op terug te komen omdat hij wil weten of er een wettelijk gesteunde koerswijziging mag worden verwacht. Tot nu toe past het vaak hypocriet en ongewenst genoemde beleid in Enschede (wel verkoop aan de voordeur, geen aanvoer aan de achterdeur) naadloos op het gedoogbeleid dat de rijksoverheid als polderoplossing bedacht. In een aantal gemeenten zijn evenwel experimenten en steeds vaker klinkt, ook in politieke gremia, de roep om verandering, uit oogpunt van misdaadbestrijding, gezondheidbevordering en productieverbetering.

Bij de vorming van het huidige college van burgemeester en wethouders, waarbij D66 als grootste partij van Enschede het voortouw kreeg, werd afgesproken in de huidige raadsperiode niet de grenzen van de wet op te zoeken, laat staan te overschrijden met experimenen en zo meer. D66 legde zich daar in de collegeonderhandelingen bij neer om de ChristenUnie en in mindere mate het CDA binnen boord tec krijgen van de confessioneel-liberale coalitie. Kerkdijk heeft bij meerdere gelegenheden laten weten dat D66 zich aan zijn woord zal houden. Mogelijk dat er nu of in de nabije toekomst ruimte ontstaat voor bijbuiging van het beleid, hoewel het de vraag nog wel is of het aangenomen wetsvoorstel kans maakt in de formatie, want stel dat D66 en VVD in de Nederland net als in Enschede gaan regeren met CDA en ChristenUnie, wat na de verkiezingen zomaar kan gebeuren.