Over vier jaar nieuw binnenbad Rijssen; investering 9,6 miljoen

Rijssen - Voor de oplevering van vervangende nieuwbouw ten behoeve van het binnenbad van het zwembad De Koerbelt te Rijssen houdt het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten vast aan het jaar 2020. Het college vraagt de gemeenteraad nu een voorbereidingskrediet van een ton. De uiteindelijke investering is becijferd op 9,6 miljoen euro.

Eerder besloot de gemeenteraad op voorspraak van het college om 'versneld te sparen' om de bouw in 2020 mogelijk te maken. Hieraan werd wel de voorwaarde verbonden dat het nieuwe binnenbad doorschuift naar 2023 bij financiële tegenwind, maar de weersverwachting is goed.

Voordat daadwerkelijk met de bouw kan worden begonnen is het zaak de nodige voorbereidingen te treffen waarin onder meer het programma van eisen dient te worden bepaald. Gelet op de complexe materie (zwembadtechniek, duurzaamheidsvraagstukken, beheer en exploitatie) is voor de bouw van een nieuw binnenbad specifieke deskundigheid nodig die de gemeente naar het oordeel van het college niet zelf in huis zou hebben.

Op korte termijn tuigt de gemeente een projectorganisatie, als het aan het college ligt, wat een bedrag tussen de drie en vier ton zou vergen. Bij het maken van plannen, behalve de bouw ook het toekomstige beheer, de locatie en de exploitatie, zoekt het college naar ‘logische partners’ zoals verenigingen en doelgroepen, maar ook bedrijven in de sfeer van build&design.