Rutte verwacht 41 zetels voor VVD en op grote afstand de rest

Enschede – Op verkiezingspad in de Newsroom bij de Universiteit Twente in Enschede voorspelde de zittende minister-president Rutte vandaag 41 zetels voor de VVD, waarvan hij opnieuw de lijst trekt voor de verkiezingen van 15 maart.

Het zou gelijk staan aan het resultaat dat Rutte vier jaar geleden boekte toen de VVD onder zijn aanvoering de verkiezingen nipt won van de PvdA, waarna ze trouwens getweeën kwartettend een hervormingsgezind kabinet vormden.

In de voorspelling van Rutte komt er volgende maand na de VVD heel lang niks, waarna het CDA met 17 zetels nummer twee wordt, de PvdA met 16 drie, D66, SP en PVV gedeeld vierde met elk 15 zetels en GroenLinks met 14 zetels vijfde.

Rutte droomt overigens van meer, want zijn prognose is ‘wat ik verwacht, niet wat ik hoop’. En inderdaad, 150-0 kan in theorie ook. De komende weken zijn bijna alle overige lijsttrekkers nog te gast in de Newsroom bij de Universiteit Twente.