PvdA dubt over extra miljoenen voor Rabotheater in Hengelo

Hengelo - Het is voor de fractie van de PvdA in Hengelo geen uitgemaakte zaak dat er structureel en incidenteel meer geld beschikbaar komt ter redding van het Rabotheater. Dat heeft fractiechef Hollander van de stedelijke coalitiepartij laten weten in een paneldiscussie van Hengelo's Peil.

Onlangs kwam het college van burgemeester en wethouders naar buiten met het nieuws dat behalve een structurele verhoging van de financiële bijdrage met een half miljoen euro per jaar ook een eenmalig bedrag van bijna twee miljoen euro wegens achterstallig onderhoud, waarbij in het bijzonder is gewezen op de noodzaak te investeren in (onderhoud en vervanging van) technische installaties, inzonderheid de trekkenwand.

Hollander denkt dat het in de coalitie, ook in zijn eigen fractie, nog flink zal stormen bij de beantwoording van de vraag hoe te handelen. In de discussie zal ook weer worden gesproken over de samenwerking van culturele instellingen/organisaties in Hengelo en Enschede. Op instigatie van het Wilminktheater te Enschede werden besprekingen gevoerd en zijn onderzoeken gehouden, op last van het Rabotheater/Hengelo zijn de aftastende manoeuvres gestaakt, ofschoon er officieus nog wel contacten lopen die nimmer zijn beëindigd.

Overigens heeft de oppositiepartij Pro Hengelo (meer raadszetels dan de PvdA) laten weten hoe dan ook het Raobotheater financieel te zullen faciliteren, eenmalig én structureel, hoewel de partij bij monde van woordvoerder Wiertsema wél kritiek heeft op de gang van zaken ten stadhuize.

.