College in Enschede legt motie regie luchthavengebied terzijde

Enschede – Er komt als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt geen gebiedsregisseur en een breed samengestelde stuurgroep komt ten behoeve van de uitwerking van de plannen voor de voormalige Luchthaven Twente. Dit betekent dat het college een in november aangenomen motie van de gemeenteraad terzijde schuift.

Het college komt in een nadere doorschouwing en afweging tot de slotsom dat uitvoering van de motie over ‘kwaliteitsregie’ op ‘dilemma’s’ stuit omdat de vijftig hectare van de voormalige vliegbasis is verkocht aan de familie van Eck en dat op onlangs 130 hectare zogenoemde nieuwe natuur aan de provincie Overijssel is overgedragen naar

Alleen het noordelijk deel van het luchthavengebied, de Technology Base Twente, is nog eigendom van Area Development Twente, waarin de gemeente Enschede en de provincie participeren.

Vorig jaar volgens het college de ruimtelijke procedures voor de voormalige luchthaven van start gegaan: (structuurvisie, bestemmingsplannen, beleidsregels, provinciale gebiedsvisie en luchthavenbesluit) kan de verdere ontwikkeling van het gebied naar de mening van burgemeester en wethouders ter hand genomen. Het zou aan de eigenaar zijn op welke wijze binnen deze kaders het gebied in ontwikkeling wordt genomen.

Het college: ‘Onze publieke rol beperkt zich tot het terrein van welstand en ruimtelijke kwaliteit en de vergunningverlening. Regie op alle onderdelen is dus moeilijk te realiseren. Dat ook het college kwaliteitsregie voor het gebied belangrijk vindt is evident. Bij voorkeur willen wij de kwaliteitsregie stap voor stap vormgeven, bijvoorbeeld nu door de pro-actieve inzet van de stadsbouwmeester. Werkenderwijs kunnen in de loop der tijd bijstellingen plaats vinden.’

De gemeenteraad komt er in commissieverband maandagavond over te spreken of hij kan leven met de uitleg van het college en de gevolgen daarvan voor controle en handhaving.