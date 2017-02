Brand wil groen licht 5,6 miljoen voor zwembad Dorper Esch

Ootmarsum - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland stelt de gemeenteraad voor het eerder al becijferde investeringsbudget van ruim 5,6 miljoen euro voor het zwembad Dorper Esch metterdaad beschikbaar te stellen. De gemeenteraad zal er in zijn vergadering van 21 maart over beslissen.

Bij instemming van de raad zal het gemeentebestuur aansluitend de aanbestedingsprocedure starten. Om geïnteresseerde partijen te informeren wordt aan het begin van de aanbestedingsprocedure een informatieve bijeenkomst gehouden.

Het geld is nodig voor de renovatie en de vernieuwbouw van het sportcomplex Dorper Esch. De gemeente Dinkelland, de zorginstellingen, de zorginstellingen en de personeelsleden trekken volgens Brand tijdens de voorbereidingen gezamenlijk op. Brand heeft het zwembaddossier overgenomen van de vertrokken wethouder Stokkelaar. De wethouder benadrukt in een commmuniqué dat het toekomstige zwembad voor iedereen is, dus voor recreanten, wedstrijdsporters en doelgroepen, van het zogenoemde babyzwemmen tot het ouderenzwemmen.