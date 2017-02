de Republiek: krachtige minderheid met wisselende meerderheden

Wat er ook gebeurt, de hoop dient gevestigd te zijn op een kabinet dat vanaf de dag één op een minderheid steunt in het parlement. In veel opzichten is 2017 daarvoor het jaar bij uitnemendheid, overgoten met symboliek, want exact een eeuw na de Pacificatie van 1917, waarmede het minderheidskabinet Pieter Cort van der Linden drie grote kwesties, vele malen ingewikkelder en belangwekkender dan de zogenoemde transities van zorg, energie en infra waar men nu zo hoog over opgeeft. Het minderheidskabinet van liberalen en vrijzinnigen in alle soorten en kleuren regelde drie zaken waarover sedert Johan Rudolph Thorbecke, dus een jaar of zestig, was geworsteld en gemarchandeerd: de schoolstrijd (overheidsgeld voor bijzonder onderwijs, de sociale kwestie (overheidsgaranties voor bestaanszekerheid) en algemeen mannenkiesrecht, afschaffing districtenstelsel, passief vrouwenkiesrecht en kort daarna actief vrouwenkiesrecht (overheidserkenning der politieke wilsbekwaamheid van vrouwen), wat nogal wat voeten in de aarde had.

Alle partijen in de Tweede Kamer (dat waren er zeven, kom daar nog eens om in de huidige versplinterzuiling!) werden betrokken. Ofschoon de liberalen, libertijnen en vrijdenkers in zowel de Tweede als de Eerste Kamer een meerderheid ontbeerden ontstonden door onderhandelingen, uitruilingen en een-tweetjes wisselende meerderheden. Niemand helemaal tevreden, iedereen goed te pas. Het behoeft niet te worden geromantiseerd, laat staan geïdealiseerd, want veel conflicten sudderden onderhuids nog vele jaren voort. Ten slotte bleef het politiek, democratische politiek, oorlog zonder wapens, gewapende vrede, pacificatie. En er werden een paar grote zaken geregeld. Niet alles haalde het, zoals het door Cort van der Linden bij zijn aantreden in 1913 beloofde staatspensioen, dat in 1918 sneefde, in de Eerste Kamer.

In december 1917 werd de nieuwe Grondwet in gans het land afgekondigd, een beetje omslachtig, maar het ging dan ook over meer dan 140 tekens en een nieuwe Grondwet is ander koek dan een Facebook.

De slijtende tijd en de politieke bedrijf zijn in honderd aanmerkelijk veranderd, ook in Nederland, door de speling van het lot en de loop van de geschiedenis heden ten dage eigenlijk de zeventiende deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland. De brandende kwesties hier te lande dwingen heden ten dage opnieuw tot een vorm van politieke (onder)handelingen over stabilisering en normalisering. Hoe klein volk en land ook zijn, des te groter lijkt te onzent de brulboei, schreeuwdrift en de stadsguerrilla. Er bestaat nationaal en internationaal toenemende onzekerheid, die zich ook uit in onvrede, zowel fysiek, mentaal én digitaal. Politici dragen er eerder aan bij aan veenbranden dan dat ze bluswerkzaamheden verrichten. Er is onrust en angst over de manier waarop de verzorgingsstaat houdbaar kan blijven of juist stukje bij beetje wordt afgebroken door al dan niet geprivatiseerde semioverheidslopers en ambtelijke bemoeizorgers die van elke zorgeuro tachtig cent besteden aan vergaderingen, papierenbureaucratie en de controle van controleurs. Ten derde nemen steeds minder Nederlanders hun volksvertegenwoordigers serieus, mede door de wijze waarop die elkaar bejegenen, met straattaal, twitterboodschappen en volledig gebrek aan het gebruik van ogen, oren en andere door der hersens aangestuurde zin- en onzintuigen.

Het zou goed zijn dat kiezers en gekozenen bij zinnen komen. En dat dit culmineert in het besef dat een eeuw van de grote drieslag van 2017 een nieuwe pacificatie plaatsvindt. Ook al omdat er 28 partijen meedoen aan de verkiezingen van 15 maart dreigt een Toren van Babel-ramp, hoewel ze niet allemaal in de Tweede Kamer zullen komen, de Hadjememaars van deze tijd, klaplopers met meer geldingsdrang en geldzucht (lekker lullen in de Tweede Kamer voor aan aangenaam salaris en een even aangename status op kosten van de gemeenschap) dan visie op mens en maatschappij. Niet dat Baudet, Brinkman, Dijkgraaf, Roos, Simons en al die andere politieke eencelligen allemaal in het parlement worden gekozen, maar één is al een drama, want elke schreeuw is er één. Maar goed, het algemeen kiesrecht is een honderdjarige verworvenheid en dient gekoesterd.

Nogmaals: wat er ook gebeurt, de hoop dient gevestigd te zijn op een kabinet dat vanaf de dag één op een minderheid steunt in het parlement en in de gegeven periode van vier jaar een grote drieklapper realiseert. Het gaat alhier niet zo zeer om de samenstelling maar om het idee, waarbij de verwachting mag zijn dat in elk geval GroenLinks en CDA worden gevraagd mee te doen in welke coalitie dan ook.

Dat een minderheidskabinet potten kan breken leert overigens niet alleen het kabinet Cort van der Linden, maar ook het nog zittende kabinet van VVD en PvdA, met dank aan de even wend- als kneedbare premier Rutte en zijn belangrijkste steun en toeverlaat benevens de steunbeer van het kabinet in de Tweede Kamer, zijnde de door zijn eigen partij om onbegrijpelijke redenen geslachtofferde fractievoorzitter Samsom. Je kunt er veel van vinden en zeggen, maar er zijn kapitale hervormingen gerealiseerd, ingrijpende stelselherzieningen van formaat.

In de Eerste Kamer heeft het scheidende kabinet van VVD/PvdA al geruime tijd geen meerderheid, in de Tweede Kamer evenmin, met name vanwege de onwelvoeglijke gewoonte van parlementariërs om vanwege deelbelang en eigendunk uit hun fractie te stappen, maar zonder enig mandaat (want met slechts een vuistvol stemmen) op het pluche der Tweede Kamer blijven zitten.

Het zou één der zaken moeten zijn die het nieuwe minderheidskabinet worden geregeld in een nieuwe Pacificatie. Ten eerste een herziening van het kiessysteem (deels terug naar het honderd jaar geleden gebrandstapelde districtenstelsel, invoering van een (overigens niet al te hoge) kiesdrempel en deurwijzing bij fractiebreuk (tenzij met een kwart van kiesdeler gekozen). De tweede kwestie bij gelegenheidscoalitie moet worden geregeld betreft een hedendaags stelsel van (wederkerige) solidariteit met en tussen de generaties, van levenslange studietoelage tot staatspensioen (alsnog), alles afhankelijk van en in relatie tot leeftijd en/of betrekking. Ten derde lijkt van belang in deze woelige tijden met bangelijke burgers wettelijke kaders te bieden voor (economische) bestaanszekerheid, (culturele) menswaardigheid, (levensbeschouwelijke) geloofsvrijheid en (kleinschalige) zorg gericht op persoonsgebonden verbanden.

Volgende keer: wat nu een kandidaat van de regio.