Autobedrijf Schipdam aan Het Wendelgoor Almelo/Wierden failliet

Almelo/Wierden - Het autobedrijf Schipdam aan het Wendelgoor in Almelo, op de grens met Wierden, is vandaag failliet verklaard. Dat geldt ook voor Schipdam Onroerende Zaken en Schipdam Holding. In het pand was behalve het autobedrijf sedert vier jaar ook een vestiging van Fietscity ondergebracht, een franchiseformule

Schipdam begon in Wierden toen hij het roemruchte bedrijf van Van den Broeke overnam aan de Rijssensestraat, op de hoek van de toenmalige Rondweg, tegenwoordig Akkerwal. Het garagebedrijf met een Ford-dealerschap was lange tijd een begrip in de wijde regio.

Schipdam nam het bedrijf over en koos, mede door zakelijke tegenwind, prijzenoorlogen, dealerconglomeraten en importeursoekazes, voor een verhuizing naar het toen nieuwe bedrijvenpark Het Wendoor, met het (ook Wierdense) bedrijf Teunissen & Becking, (tegels, keukens en badkamers) als trekker en de (eveneens Wierdense) projectontwikkelaar Weghorst als raadgever.

Op de grond van Van den Broeke realiseerde het aannemingsbedrijf Droste uit Hengelo enkele massieve woontorenblokken die bij elkaar Ten Stade heten.