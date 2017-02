D66 in Enschede wil door met CeeCee na verkoop broedstoof

Enschede – Er moet, na de verkoop van het CeeCee-pand in Roombeek, het voormalige Brouwershuis van Grolsch, een vervangend gebouw komen dat kan dienen als broedstoof voor kleine creatieve bedrijven met groeipotentie en vernieuwingsdrift. De raadsfractie van D66 in Enschede stelt daarover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente doet het huidige onderkomen van CeeCee van de hand. Het bleek verliesgevend te zijn en er diende zich een koper aan . Pik in, het is winter, zal het college gedacht hebben toen Thuisbezorgd.nl zich meldde als koper van het complex.

D66 vindt dat het concept CeeCee, dat met geld met van de gemeente tot stand kwam, nu elders in de stad een ruimte dient te krijgen. CeeCee zou geen taak van de gemeente meer zijn, aldus wethouder Hatenboer namens he college, maar D66-raadslid Sundaram voegt daar aan toe: ‘Dit laat onverlet dat daarmee de flexplekken voor zzp’ers in het geding komen.'

Is bij de verkoop gesproken over de belangen van de huurders en welke impact de toekomstplannen van de koper kunnen hebben op de huurders, vraagt D66. En ook of het concept CeeCee is geëvalueerd in relatie tot de investeringen van gemeenschapsgeld dat erin werd gestoken.