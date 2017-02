Oldenzaal onzorgvuldig over zorgappartementen Villa Rozenhof

Oldenzaal – De kans bestaat dat initiatiefnemer Verdonkschot van het plan voor een woonzorggebouw op de plek van Villa Rozenhof kan een schadevergoeding gaan eisen van de gemeente Oldenzaal wegens bestuurlijke obstructie. De uitspraak van de Raad van State biedt daarvoor aanleiding, in de zin van mogelijkheden.

Het rechtscollege kapittelt herhaalde besluiten van de gemeenteraad van Oldenzaal om het bestemmingsplan aan te passen voor de bouw van 39 zorgappartementen met voorzieningen, ofschoon Verdonkschot bereid was aan gemeentelijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorwaarden der gemeente te voldoen.

Niettemin bleef de gemeenteraad, overeenkomstig de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders, bij de afwijzing van het plan omdat het nog altijd niet zou voldoen. Daar nu denkt de Raad van State anders over. In zijn uitspraak stelt het rechtscollege dat het gemeentebestuur onzorgvuldig heeft gehandeld. Overigens is Verdonkschot in overleg over bouwplan en exploitatie van haar woonzorggebouw. De mogelijkheid bestaat dat ze in samenspraak met financiers tt de slotsom komt dat de gemeente een schadeclaim aan de broek krijgt wegens oponthoud en onzorgvuldigheid, wat onzekerheid bracht en voor inkomstenderving (rente) zorgde, die Verdonkschot moglijk op de gemeente kan verhalen.