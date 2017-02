College van Rijssen toch akkoord met uitbreiding kwekerij Borkent

Rijssen - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten wenst alsnog medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het hoveniersbedrijf/kwekerij Borkent aan de Leijerweerdsdijk, aan de Enterse kant van Rijssen.

De bezwarencommissie van de gemeente stelde zich vorig jaar nog op achter de bezwaren van omwonenden, maar tot ontzetting van die omwonenden ziet het college toch geen been in de bedrijfsuitbreiding door zijn goedkeuring aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan te geven. Het is nu aan de gemeenteraad van Rijssen-Holten om over het collegevoorstel te oordelen. De bezwaarde omwonenden vrezen aantasting van uitzicht en privacy, overlast van (geparkeerde) automobielen en gevaar van het gebruik van landbouwgif.

Het college zegt van de ondernemer Borkent een goede landschappelijke inpassing van de uitbreiding te eisen en op dat punt de vinger aan de pols te houden. Ook zal de kweker zijn toekomstige perceel behoorlijk moeten omzomen met een groene haag.