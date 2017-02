PvdA wil een dementievriendelijke gemeente Hellendoorn

Nijverdal - De raadsfractie van de PvdA in de gemeente Hellendoorn wil dat politiek-bestuurlijk wordt aangekoerst op voorzieningen voor mensen met dementie. Een motie van deze strekking noemde het college van burgemeester en wethouders eind vorig jaar overbodig omdat er al veel zou worden gedaan op dit terrein en er bovendienP diverse beleidsplannen zouden liggen om te worden uitgevoerd. Om die reden hield de PvdA de motie in november aan, maar fractieleider Van den Born en zijn fractiegenoot Ter Harmsel zien weinig of geen progressie.

‘Helaas hebben we tot nu toe niet veel kunnen merken van uw activiteiten en plannen’, schrijven de beide PvdA’ers aan het college van burgemeester en wethouders.

Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen, memoreert Van den Born. ‘Mensen met dementie zullen steeds langer onderdeel uitmaken van de samenleving.’ Hij wil van het college weten welke activiteiten zijn ontplooid om tot ‘een dementievriendelijk beleid’ in de gemeente Hellendoorn te komen. ‘Zijn de medewerkers van de gemeente inmiddels getraind om in hun klantcontacten om te kunnen gaan met inwoners met een (beginnende) dementie? Wat heeft u concreet gedaan in uw contacten met de maatschappelijke organisaties om het thema dementie op de agenda te krijgen? Heeft u de inwoners van de gemeente in brede zin geïnformeerd en gestimuleerd om te komen tot een dementievriendelijke houding?’ Het zijn vragen waarop de PvdA-leidsman een antwoord wil hebben.

Het is vermoedelijk aan CDA-wethouder Coes de vragen te beantwoorden en een helder licht te werpen op het demtiebeleid in Hellendoorn. Dit zou moeten gebeuren in een vergadering van de commissie Samenlevingszaken die 28 februari zal plaatsvinden.