Woningbouw, dorpsversterking en historisch besef De Lutte

De Lutte/Losser – De gemeente Losser stemt in met de bouw van twaalf woningen aan de Dorpsstraat op de plek van een maalderij. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor ingebrachte bezwaren van de dorpelingen Kortman en Stanko ongegrond te verklaren. Het college wijst erop dat de maalderij als ‘een puist in het dorpsbeeld’ wordt ervaren en als ‘een doorn in het oog’. Stanko meent zelf recht te hebben op de bouw van huizen, twee aan de Smidskaamp, in zijn geval, wat de gemeente met hem oneens is. Kortman meent dat zijn recht op overpad over het terrein van de maalderij wordt geschonden door het nieuwe bestemmingsplan, maar het college vindt dat Kortman recht heeft op een toegangsweg en dat de ontwikkelende familie Oosterbroek na de sloop van de maalderij en de bouw der woningen hier rekening moet houden.

Elders in het dorp speelt de vraag wat er gebeurt na de sloop van de voormalige bibliotheek aan de Lossersestraat in De Lutte. Het college van burgemeester en wethouders opteert voor de bouw van twee woningen, maar vanuit de gemeenteraad van Losser, met name van de grootste fracties van CDA en Burgerforum, klinkt de roep om ‘iets bijzonders’ te realiseren op deze ‘bijzondere plek’, bijvoorbeeld in de sfeer van het voormalige Jozefklooster. Afgelopen week was wethouder Wildschut niet van zin vragen hierover concreet te beantwoorden. Onduidelijk is met welke kandidaat-koper het gemeentebestuur spreekt. Wildschut zegt te denken aan iets in de sfeer van ‘klassiek lommerrijk’, maar stelt dat er nog geen besluiten zijn genomen en dat er momenteel ambtelijk met kopers/ontwikkelaars gesprekken plaatsvinden.

Met de uitvoering van de eerste fase van het centrumplan De Lutte kan volgens de wethouder nog dit jaar een aanvang worden gemaakt, met name de Dorpsstraat, de Essenweg en de Lossersestraat benevens het gebied Erve Boerrigter dat een bestemming voor langparkeren krijgt.