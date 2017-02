Echec met klooster in Ootmarsum leidt tot miljoentekort gemeente

Ootmarsum - De nieuwe wethouder Brand van de gemeente Dinkelland heeft de gemeenteraad laten weten dat het zogenoemde kloosterplan in Ootmarsum bij ongewijzigd beleid een tekort van vijf miljoen zal laten zien. De eenmansfractie van D66 ziet het geprognosticeerde tekort als de bevestiging van eerder geuite bedenkingen die door voormalig wethouder Stokkelaar werden weggewuifd.

Het tekort zou op papier al groter zijn geweest, maar is hier en daar al bijgebogen, onder meer door het schrappen van investeringen die Stokkelaar van plan was te doen voor rekening van de gemeente Dinkelland. Het tekort kan nog verder afnemen als er drastische wijzigingen worden doorgevoerd, waarbij het afstoten van het complex het meest voor de hand ligt. Een grote tegenslag was dat flinke delen van de plan (luxe hotel en dure appartementen) door de Raad van State van tafel werd geveegd in een bezwarenprocedure.

Brand, die namens de VVD wethouder werd na het vertrek van wethouder Stokkelaar van Lokaal Dinklland, komt met de omineuze cijfers in reactie op vragen van D66-raadslid Maathuis. Uit de raadsbrief blijkt nu volgens Maathuis dat Stokkelaar essentiële informatie voor de gemeenteraad achterhield. 'Wanbeleid', luidt Maathuis' reactie op de gang van zaken rond de 'herontwikkeling' van het klooster Maria ad Fontes, dat in 1938 aan de Oostwal in het siepelstadje werd gebouwd en tot 2007 dienstdeed als onderkomen voor de Zusters van Onze Lieve Vrouwe ter Eem te Amersfoort.

Het meest voor de hand ligt om het door leegstand aangetaste klooster af te stoten. Het voornemen het zieltogende complex voor rekening van de gemeente tot appartementen te verspijkeren is al ter tafel, wat het gedachte tekort al met twee miljoen verminderde.