Brug over kanaal voor musical/toneelproductie Verzet Kraakt

ALMELO - Voor de musical- en theaterproductie 'Het Verzet Kraakt, die tenminste twintig keer wordt opgevoerd voor een publiek van ongeveer 1.250 bezoekers per keer, zal een brug worden gebouwd over het Overijssels Kanaal ter verbinding van de twee speellocaties het Indië-gebied en een rangeerterrein bij het station in Almelo. Bezoekers krijgen in de maanden augustus en september een avondvullend programma voorgeschoteld met eten, drinken en een voorstelling.

Voor de Twentse productie vinden begin volgende maand (3 en maart) de audities plaats in Hof 88. Ambitieuze (amateur)toneelspelers, acteurs, actrices, zangers en zangeressen kunnen zich inschrijven om auditie te doen. De voorstelling verbeeldt de grootste bankroof aller tijden die het Twentse verzet in november 1944 in Almelo heeft gepleegd.

De audities zijn staan onder leiding van Kemna Casting: het grootste castingsbureau van Nederland. De auditanten worden beoordeeld op spel en zang. De amateurcast mag in mei en juni deelnemen aan een aantal workshops ‘acteren – tekst – spel’. De uiteindelijke bezetting is een groep veertig tot tachtig amateur en professionele acteurs/actrices en zangers/zangeressen. Ze worden begeleid door onder meer regisseur Jasper Verheugd, de componisten Jan Tekstra en Floris Verbeij, arrangeur Jos Pijnappel en koordirigent Bernie Meems.

'Het Verzet Kraakt’ wordt geafficheerd als Twents communityproject rondom de grootste bankroof waarbij 46.150.000 buit werd gemaakt in het stedelijke filiaal van de Nederlandsche Middenstandsbank aan de Wierdensestraat te Almelo. Het project omvat exposities in zes gemeenten (mei–juli 2017), de musical- en theaterproductie (augustus/september 2017) benevens een speelfilm (2019).