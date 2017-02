Nieuwe wegen met behoud politieke kleuren in MijnBorne2030

Borne – De gemeenteraad van Borne kiest in de woorden van CDA-raadslid Kits voor Nieuwe Wegen, niet de politieke stroming van die naam, maar een permanente discussie met de bevolking over de koers van het gemeentebestuur. De gemeenteraad zou aan de hand van MijnBorne2030 meer ‘context- en mensgericht’ moeten werken om ‘inzicht’ te krijgen in 'de dynamiek van onze omgeving’ en in te spelen op wat er in de Bornse gemeenschap gist en bruist.

De gemeenteraad ziet het zogenoemde visiedocument MijnBorne2030 als mogelijkheid om, met een werkbudget van 25.000 euro, in permanent te verkeren met de burgers teneinde keuzes te maken. Het zijn weliswaar veel algemeenheden bij elkaar, bij de opstelling was een adviseur Overheidsparticipatie betrokken, alsmede een batterij voorlichters, maar volgens raadsleden en beleidsambtenaren zijn er niettemin voldoende aanknopingspunten om de stemming in Borne en de kerkdorpen Hertme en Zenderen te peilen en op grond daarvan besluiten te nemen.

Er is hier en daar wél sprake van politieke huiver, want Kits waarschuwt namens de christendemocraten voor het ‘monddood’ maken van politiek-bestuurlijke kleuren op het lokale palet van de volksvertegenwoordiging. En het D66-raadslid Janssen vindt dat 'het doen als het nieuwe denken' een weinig aanlokkelijk perspectief (‘Ik hoop van ganser harte van niet’), maar hij houdt zich vast aan de belofte dat het MijnBorne2030 ‘projectplan in ontwikkeling’ is.