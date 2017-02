Politiek steekspel over centrum én rondweg in Weerselo op drift

Weerselo - De voormalige coalitiepartners Lokaal Dinkelland, het daarvan afgescheiden ABD en het ongebroken CDA vinden nog steeds dat er een rondweg bij Weerselo moet komen, maar ABD en CDA zagen deze week af van een herbevestiging door géén steun te geven aan een motie van Lokaal Dinkelland. Dit zet de deur voor Lokaal Dinkelland open om te gelegener tijd ABD en CDA te laten vallen als die met een soortgelijke motie komen. In dat geval is de meerderheid voor de rondweg versmolten, omdat de VVD, die sinds kort een wethouder levert, het belang van de rondweg niet vermag te zien, maar het meer als een splijtzwam ervaart, in het dorp Weerselo en in de politieke arena van Dinkelland.

De provincie Overijssel komt begin volgende maand te spreken over de rondweg bij Weerselo, waarvoor de provincie op basis van oude afspraken veertien miljoen euro zou moeten neertellen, plus ‘additionele’ kosten. In de statenzaal bestaat ondertussen grote twijfel over nut en noodzaak van de aan de oostzijde van Weerselo geprojecteerde plak asfalt voor het doorgaande verkeer en landbouwverkeer.

De tendens in de Overijsselse politiek is nu eerst het centrum van Weerselo aantrekkelijker te maken teneinde vanuit dat ‘ontwikkelperspectief’ te kijken of de rondweg uiteindelijk nog nodig is of juist niet. Formeel houdt gedeputeerde Boerman vast aan het besluit tot aanleg van de rondweg, waarbij hij wijst op de onveranderde opvatting in de gemeenteraad van Dinkelland dat de weg er moet komen. Informeel wordt gezegd (verwacht) dat uiteindelijk zal blijken dat de weg niet nodig is om van Weerselo een aangename en aantrekkelijke kern te maken. In de Provinciale Staten van Overijssel leeft ontevredenheid over de manier waarop wethouder Stegggink op dit dossier acteert en hoe het ingehuurde bureau OverMorgen de dorpsinspraak vorm heeft gegeven. Steggink zelf liet deze week in de raadsvergadering weten dat hij uit een debat der Provinciale Staten opmaakte dat hij een eerdere motie om het volk van Weerselo bij de dorpsontwikkeling te betrekken ‘naar behoren' heeft uitgevoerd. Niettemin komen er begin volgende maand (1 maart)in de statenzaal moties aan de orde om in Weerselo meer mensen behalve dertien door de gemeente aangedragen personen te laten meepraten, wellicht via een lokaal referendum. En er is 9 maart in Weerselo weer een 'inloopbijeenkomst'.