Anderhalf miljoen subsidie voor groene energie HoSt en Saxion

Enschede- De hogeschool Saxion en het bedrijf HoSt halen ontvangen anderhalf miljoen subsidie voor de productie van zogenoemde groene’ kunstmest. De school en het bedrijf, beide in Enschede, gaan driejarig samenwerken in het onderzoeksproject ‘Terugwinnen van Mineralen’. Er betreft het streven om mineralen uit mest worden terug te winnen ten behoeve van kunstmest. Als belangrijk bijproduct wordt via vergisting duurzaam (groen) gas gewonnen. Vanochtend bekrachtigden Saxion-directeur Van Dam (Academie Life Science Engineering & Design) en directeur Klein Teeselink van HoSt (leverancier van bio-energiesystemen) de samenwerking door een convenant te tekenen.

Saxion en HoSt ontvingen de subsidie vanuit de vleespotten in de Topsector Energie, toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. School en berijf krijgen elke 750.000 euro.

Groen gas uit mest produceren en mineralen uit kunstmest halen is al vaker geprobeerd. Het innovatieve van het onderhavige project zit echter in de slim genoemde combinatie van de bestaande scheidingstechnologie en het feit dat opschaling een belangrijk doel is. Het project zou, indien het slaagt, een wereldprimeur betekenen. Saxion ziet dit als een goed voorbeeld van Living Technology: met behulp van technologie werken aan oplossingen met grote economische, ecologische en maatschappelijke impact.

Nederland is na Amerika de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. De veestapel produceert echter ook heel veel mest. Dat leidt tot een mest- en dus mineralenoverschot. Mest bevat de belangrijke mineralen stikstof, kalium en fosfor. Daarnaast wordt veel kunstmest geïmporteerd, geproduceerd en gebruikt, wat de inzet van veel fossiele energie en grondstoffen vraagt. Het onderzoek dat nu start, wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken.