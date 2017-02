Meerderheid raad Enschede voor garantstelling FC Twente

Enschede - De gemeenteraad gaat morgenavond in meerdeerheid akkkoord met het onder voorwaarden verstrekken van een garantstelling door het college aan FC Twente voor de noodzakelijke herfinanciering. Niets doen zou tot gevolg zou hebben dat de huidige gemeentelijke geldlening van zeventien miljoen oninbaar zou worden waardoor de gemeente een groot financieel nadeel zou lijden. Verder zal de gemeenteraad, weer in meerderheid, een garantstelling van 8,4 miljoen euro verstrekken voor een aan te trekken geldlening door Stadion Twente. Daarbij wordt de huidige geldlening, die in eerste aanleg ook zou worden afgelost, in stand gelaten.

Op deze wijze kan Stadion Twente bij een bank een lening aantrekken voor de aflossing van twee specifiek aangewezen geldleningen, van XXIII Capital ruim 5,5 miljoen en van ING ruim 1,3 miljoen euro plus de daarover verschuldigde risicopremie staatssteun van 2,4 miljoen.

In deze wijze wordt de gemeentelijke geldlening - onder aangepaste voorwaarden van renteherziening, looptijd, eerste twee jaar aflossingsvrij en verplichte vervroegde aflossing bij vrij beschikbare liquide middelen - gehandhaafd.

Voor deze garantstelling zijn volgens wethouder Eerenberg van Financiën voor de gemeente (voldoende) zekerheden als contragarantie beschikbaar bij FC Twente. Met deze garantstelling wordt de financiële nood voor FC Twente verlicht en FC Twente in staat gesteld ook financieel orde op zaken te stellen. Een belangrijk instituut kan volgens de wethouder op deze manier voor de Enschedese samenleving worden behouden en de gemeente loopt tegelijkertijd zelf ook minder risico.

Zou deze oplossing niet mogelijk zijn dan is het perspectief voor FC Twente somber en een eventueel faillissement van de club zou een financiële strop van 17 miljoen voor de gemeente betekenen.