ChristenUnie en PvdA willen actie Maij voor kuddes met herder

Markelo – De statenfracties van ChristenUnie en PvdA willen dat gedeputeerde Maij van de provincie Overijssel afspraken maakt over oplossingen voor herders die al jaren kampen met een structureel geldtekort. Daardoor dreigen ook in Overijssel 'gescheperde' schaapskuddes (kuddes met herder) te verdwijnen. Tijd voor actie, vinden PvdA en ChristenUnie. De twee partijen willen van Maij weten welke maatregelen ze denkt te nemen om de kuddes te redden.

‘Sinds 2013 is de provincie verantwoordelijk voor afspraken met de schaapherders’, zegt statenlid Hof van ChristenUnie. ‘In november heeft de Tweede Kamer op initiatief van de PvdA en ChristenUnie de regering opgeroepen om samen met provincies en maatschappelijke organisaties een structurele financiering voor schaapskuddes te regelen. Dat zou vóór 1 maart geregeld moeten zijn. Die datum nadert met rasse schreden, dus we zijn benieuwd hoe Overijssel ervoor staat.’

Schaapskuddes en hun herders hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het Nederlandse landschap. Die rol wordt ook in Overijssel erkend. ‘De schaapskudde van Hof van Twente is bijvoorbeeld opgenomen op de Nederlandse lijst van immaterieel cultureel erfgoed’, aldus statenlid Wissink van de PvdA. ‘Maar voor die maatschappelijke en cultuurhistorische verdiensten wordt de herder nauwelijks beloond. Dat lijkt de rode draad als het om schaapskuddes gaat: we vinden het mooi en belangrijk en historisch, en daar blijft het bij. Dat kan zo niet langer.’



Een mogelijke manier om de plek van schaapskuddes in het Overijsselse landschap te garanderen is door ze een rol te geven bij natuurinclusieve landbouw. Daarbij worden agrarische bedrijvigheid en natuurbeheer gecombineerd. Het Gilde van Traditionele Schaapherders werkt in een aantal provincies aan 'heideboerderijen' waarin schaapskuddes weer worden gebruikt om de heide te onderhouden.