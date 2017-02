En ten derde male verhuist Europed geld achterna; Almelo beduusd

Almelo/Vroomshoop – Het besluit van de volleybalclub Eurosped om Almelo bij overval te verruilen voor Vroomshoop vriest Almelo koud op de emmer. Zowel het gemeentebestuur als het Sportbedrijf wist van niks en regeerde met ongeloof en verrassing. De gemeente en het Sportbedrijf Almelo, dat in principe ‘op afstand van’ het college van burgemeester en wethouders over accommodaties gaat (huurtarieven, gebruikstijden en faciliteiten), hebben via een persbericht kennisgenomen van het besluit, dat kwam als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel.

De club betaalde voor het gebruik van de accommodatie IISPA voor wedstrijden en trainingen een bijdrage van op jaarbasis 25.000 euro in de huur. Volgens zeggen krijgt Eurosped de gloednieuwe sportzaal in het even hagelsteennieuwe gebouw Het Punt ’om niet’ in gebruik, met dank aan een formeel nog op te richten Businessclub Twenterand Volleybal, met een vermogende initiatiefnwmer, die ook voor andere kosten gelden zal fourneren.

Voor de prestigieuze IISPA lijkt het vertrek van Eurosped (het gelijknamige bedrijf blijft wél de hoofdsponsor) dramatisch, want andere huurders zijn dun gezaaid en betalen minder. De vraag is nu wat de toekomst van de futuristische Internationale Indoor Sportaccommodatie Almelo zal zijn. Veel politieke partijen geven aan daarover te willen praten, ook in relatie tot afspraken over de verdeling van sporttempels over de Netwerkstad Twente, met de IJsbaan Twente in Enschede, het FBK Stadion in Hengelo én de IISPAA in Almelo, met als overkoepelende idee de bevordering van topsport in deze regio. Daar kwam voor het zwemmen/waterpolo later nog Het Ravijn in Nijverdal bij.

De bouw van IISPA betekende dat de toenmalige volleybalgrootmacht Pollux de accommodatie Vondersweijde in de aloude thuisstad Oldenzaal verliet voor een tempel en enig tafelzilver in Almelo en daar Eurosped ging heten. En nu, voor een paar grijpstuivers meer, verhuist de club wederom, opnieuw geld en goed achterna, naar de oorden van Medusa…