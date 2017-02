Losser investeert acht miljoen voor bouw school en sporthal

Losser - Het gemeentebestuur van Losser stemt in met plan voor de verbouwing Twents Carmel College en met het plan voor de nieuwbouw van sporthal De Fakkel. De gemeenteraad wordt gevraagd met de noodzakelijke financiën van acht miljoen euro aan investeringsgeld over de brug te komen.

Het gebouw van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser zal voor ruim 4,4 miljoen worden gemoderniseerd én uitgebreid: een plan voor revitalisering en verduurzaming van het héle schoolgebouw dat daarenboven multifunctioneler wordt, mede omdat het muziekonderwijs van de Stichting Fundament er een plek krijgt. Inmiddels is gestart met de procedure voor de selectie van een architect en een installatieadviseur. Volgens de planning moet de verbouwing medio november volgend jaar worden opgeleverd. Tijdens de bouwperiode is de voormalige basisschool De Basis, aan de Hogeweg te Losser, beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van activiteiten van het Twents Carmel College.

De huidige sporthal De Fakkel in Losser, daterend van 1971, voldoet niet meer aan de eisen en zal worden vervangen door een moderne nieuwe sportaccommodatie, met tribune en met horeca. Dit vergt een investering van ruim 3,5 miljoen. Het college heeft, op basis van een onderzoeksrapport, besloten vooralsnog te kiezen voor een grote sporthal die kan worden opgesplitst in drie afzonderlijke zaaldelen: twee voor het voortgezet onderwijs en één voor het basisonderwijs. Samen met gymzaal Vlasakker en gymzaal De Havezate blijft de kern Losser dan, net als in de huidige situatie, beschikken over in totaal vijf zaaldelen. De bedoeling is dat de hal augustus 2019 in gebruik kan worden genomen.