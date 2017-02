Woningbouw voor Den Ham in Smithoek en Zuidmaten Oost

Den Ham - De gebieden Smithoek en Zuidmaten Oost zijn door het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand aangewezen als plekken in Den Ham waar woningbouw plaats kan vinden. Volgens wethouder Scholten kunnen beide locaties gelijktijdig in ontwikkeling worden genomen. 'Ze zijn beide geschikt voor doelgroepgericht bouwen, zoals starterswoningen en toekomstbestendige woningen voor ouderen. 'Het is nu aan ons om de markt uit te dagen met goede plannen voor woningbouw te komen.'

De wethouder maakt gewag van interesse van 'meerdere ontwikkelaars en bouwers' gemeld voor de gedachte woningbouw. 'En ook mensen met interesse in een levensloopbestendige woning hebben zich al gemeld. De Dorpsraad Den Ham heeft zich uitgesproken voor spoedige invulling van het gebied met woningen.' De vervolgstap is naaar de mening van Scholten dat de gemeente met gegadigden, de Dorpsraad Den Ham, bestaande initiatieven van ontwikkelaars en/of bouwers plus de woningbouwbehoefte voor Den Ham actualiseert en uitwerkt.