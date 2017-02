'Zet bij Agenda van Twente ook in op de onderkant arbeidsmarkt'

Nijverdal – De gezamenlijke fracties van de ChristenUnie in Twente vinden dat er op de regionale arbeidsmarkt in Twente behalve voor hoogwaardige arbeid ook aandacht moet zijn voor werk ten behoeve van minder hoog opgeleiden.

De fracties van de ChristenUnie, die in zeven van de veertien gemeenteaden vertegenwoordigd zijn en vijf wethouders hebben lieten gezamenlijk hun gedachten gaan over een nieuwe investeringsagenda voor Twente. Ze vinden dat er nu wel erg veel aandacht is voor techniek, talent en het behouden van kapitaal voor de regio. Weliswaar volgt de ChristenUnie deze lijn, maar de partij wil óók meer aandacht voor de banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zo laat het Hellendoornse raadslid Minkjan van de ChristenUnie weten.

Minkjan: ‘Ieder mens telt en aan iedere burger moet perspectief op werk worden geboden. De aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt en tussen werkplekken en werknemers in Twente verdienen daarom meer aandacht. De ChristenUnie Twente is van mening dat dit kan door een bredere visie te ontwikkelen waarbij we vervoersproblemen oplossen voor werknemers door vervoer beter te faciliteren en het makkelijker wordt om mensen in andere plaatsen te laten werken. Daardoor kunnen we vraag en aanbod met arbeidsplaatsen binnen Twente beter bij elkaar brengen en op elkaar laten aansluiten.’