Opheffing van wéér een openbare basisschool in Almelo

Almelo - Het bestuur van de Stichting Primair Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) heeft besloten de openbare basisschool Roets in het wijkcentrum Eninver te sluiten. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid het bestuur van Roets over te nemen. De gemeenteraad heeft wetttelijk deze mogelijkheid.

Het besluit van schoolbesturen om locaties te saneren past volgens het college van burgemeester en wethouders in de het huidige tijdsgewricht en in de huidige werkwijze om initiatieven uit de stad met kracht te ondersteunen en niet alles zelf meer wil bedenken en te doen.

De drie grootste schoolbesturen voor basisonderwijs (openbaar, protestants-christelijk en rooms-katholiek) hebben gezamenlijk een scholenvisie opgesteld met als einddoel toekomstbestendige basisscholen die binnen integrale kindcentra op wijkniveau samenwerken. De gemeente ondersteunt de schoolbesturen bij de realisering van deze visie.

Volgens de Stichting OPOA is het vanwege het teruglopende leerlingenaantal kwalitatief en organisatorisch onverantwoord de basisschool Roets in stand te houden. De gemeenteraad is in december door het college via een brief over deze ontwikkeling geïnformeerd. Gaat de raad niet akkoord, dan moet de gemeente zelf het bestuur ter hand nemen, wat eerstens tegen de beleidslijn is en tweedens nogal kostbaar.

De opheffingsnorm voor basisscholen ligt in de stad Almelo op dit moment op 166 leerlingen. Daar ligt het leerlingenaantal van Roets al meer dan vijf jaar onder, tot een geprognosticeeerd vijftig leerlingen per oktober van dit jaar. Het bestuur van stichting OPOA kiest er op basis van deze prognose en kwalitatieve en organisatorische overwegingen voor om basisschool Roets op te doeken.

Vijf jaar geleden had Roets (voortgekomen uit de ooit florerende Kerkelandenschool en de Aalderinkshoekschool) nog zo'n 160 leerlingen, wat dus dit najaar afneemt tot cica vijftig.

De bedoeling is de leerlingen na de zomer onder te brengen bij de Kunstmagneetschool die tegenwoordig na de fusie met de Hagedoornschool de naam Step draagt.