Trump drievuldig geduid voor ondernemend (WTC) Twente

Hengelo - Ook voor Twentse ondernemers is het van belang wat de eventuele consequenties zijn van het internationale beleid van de regering Trump. Om dit te duiden hebben heeft het World Trade Center (WTC) Twente drie zogenoemde Amerika-specialisten uitgenodigd om met ondernemers over het economisch beleid van de nieuwe Amerikaanse president in gesprek te gaan. Dat gebeurt woensdag 1 maart World Trade Center Twente aan het Industrieplein te Hengelo. Wie geen WTC-lid is moet 75 euro betalen; goeie handel.

Om vast wat contouren van de 'Nieuwe Wereld' te schetsen heeft men Amerika-deskundige Post gestrikt, verbonden aan het Instituut Clingendael en een veelgevraagd expert om in televisieshows en andere media ontwikkelingen in de Verenigde Staten te duiden. Daarnaast komt Christian Bartley naar Twente. Hij is managing director van Faleiro, Foreign Trade Consultancy in Washington DC en voormalig directeur van World Trade Center Wisconsin. Bartley gaat in op de vraag wat te verwachten van Trump en de mogelijke gevolgen voor de (economische) relatie met Europa en de wereldhandel.

De derde bijdrage komt van directeur Van Marlen van MCSM Services, tevens trade associate van WTC Netherlands Alliance, een man met ruime ervaring in het begeleiden van Nederlandse bedrijven in expansie naar de Amerikaanse markt en het ondersteunen van Amerikaanse bedrijven in het zakendoen in Nederland.