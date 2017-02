Begin aanleg van zonnepark bij Twence aan de Tienbunderweg

Hengelo/Enschede -De algemeen directeuren De Jong van Solarcentury en Kapteijn van Twence hebben de eerste schop in de grond gezet voor het Twence Zonnepark Tienbunderweg. Hiermee is de bouw gestart van de eerste fase van een beoogd zonnepark met een totale omvang van acht voetbalvelden. Het park kan voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer duizend huishoudens. De eerste fase zal vanaf mei groene energie leveren voor ongeveer vierhonderd huishoudens. Deze wordt geproduceerd met 4.720 panelen met een totaal vermogen van 1,3 MW.

Solarcentury uit Helmond bouw en onderhoudt het zonnepark. Het project is een pilot en past binnen het streven van Twence als afvalverwerker en energieopwekker meer energie uit hernieuwbare bronnen te putten. Met dit zonnepark wil Twence kennis opdoen van deze vorm van energie-opwekking. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark.

Twence is een overheidgestuurde (veertien Twentse gemeenten als eigenaren) producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Het afval waar het bedrijf grondstoffen en energie uit haalt komt uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.