Almelo legt driekwart miljoen toe op tien miljoen Stationsomgeving

Almelo – De gemeente Almelo heeft gedurende acht jaar bijna tien miljoen euro geïnvesteerd in het opknappen van de Stationsomgeving, waarbij de gemeente opdraaide voor driekwart miljoen. Het meeste geld kwam uit de provinciale stimuleringsfondsen.

Aanleiding en grondslag van de herinrichting van de openbare ruimte was een aantal binnenstedelijke projecten in de omgeving van Almelo-Centraal, zoals de parkeervoorziening bij de nieuwbouw van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Dimence, de bouw van een nieuwe onderdoorgang van het station, een parkeergarage en fietsenstallingen, de aanleg van een deel van de fietssnelweg F35 en de herinrichting van de pleinen aan weerszijden van het station.

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de noodzaak 750.000 euro bij te storten en ging daarmee akkoord. Het enige alternatief zou zijn het project ‘open’ te laten, maar dat zou in wezen niks veranderen aan het tekort noch aan de hoogte. ‘Gezien de beperkte onzekerheid over de hoogte van de subsidie heeft het langer openhouden van het project geen meerwaarde’, aldus het college van burgemeester en wethouders. De beoordeling van een aanvullend subsidieverzoek bij de provincie is weliswaar nog in procedure, maar ambtelijk contact hierover heeft uitgewezen dat de gemeente in principe uit mag gaan van een minimale directe projectsubsidie van 90.000 euro.