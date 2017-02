Gemeente in Twente gaan fors toeleggen op zorg; tekorten dreigen

Losser - De gemeente Losser vreest dat dat de lokale zorg dit jaar en volgend jaar drie tot vier ton extra gaat kosten. Deze tekorten hoopt wethouder Hassink te kunnen dekken met hetgeld/overschot dat de gemeente over 2016 overhield. In de meerjarenbegroting zal de gemeenteraad van Losser worden gevraagd bedragen op te nemen teneinde tekorten vanaf 2019 te kunnen opvangen.

In andere gemeenten, met name de grote steden Almelo, Enschede en Hengelo, knnen de tekorten per jaar in de miljoenen lopen.

Hassink maakte deze week van de gelgenheid gebruik de nationale overheid fel te kapittelen. Hij noemde de wijze waarop regering en parlement de zorg hebben overgeheveld/decentaliseerd 'onacceptabel'. Omdat de gemeenten met hun specifieke kennis van de lokale situatie de zorg doelmatiger en deswege goedkoper zouden kunnen leveren, met minder rompslomp en bureaucratie, ging de overheveling gepaard met een efficëncykorting van veertig procent. Dat was al gortig, maar vervolgens legde het departement ook nog eens allerlei nieuwe regels en protocollen op, wat juist van paternalisme en bevoogding van hogerhand getuigt.

In de praktijk kmen de gemeenten daardoor van de regen in de drup, wat hen volgens Hassink voor een dilemma plaatst, en hen in elk geval op kosten jaagt. De rechter dwingt gemeenten die eigenstandig beleid voeren in het keurslijf op straffe van boetes.

De veertien gemeenten in Twente voeren bijkans wekelijks overleg over de vraag wie er wanneer recht heeft op hoeveel (uur) zorg er voor bepaalde werkzaamheden staat, wat dit de gemeenschap mag kosten en wat dit betekent voor de eigen bijdrage.