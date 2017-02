LAS kapittelt Ten Seldam/Syntus over buslijn 25 Aalderinkshoek

Almelo - De raadsfractie van LAS wil het college van burgemeester en wethouders, inzonderheid wethouder Ten Seldam, de bevoegdheid ontnemen bij ingrijpende wijzigingen in het openbaar busvervoer ter stede, advies te geven bij de provincie Overijsssel als concessiehouder. Daarnaast wil LAS, de grootste fractie in de gemeenteraad, dat openbaarvervoerbedrijf Syntus buslijn 25, van en naar de Aalderinkshoek op de afgesproken wijze exploiteert.

Bij monde van het raadslid Kampman constateert LAS dat het college de intentie van een eerdere motie naast zich neer heeft gelegd. Syntus zet kleine bussen in en het komt gregeld voor dat mensen niet meer kunnen instappen, in veel gevallen ouderen en mindervaliden, die woonachtig zijn in de Aalderinkshoek, op familiebezoek willen, naar het stadscentrum of het ziekenhuis. Ook zouden er tal van aanpassingen zijn qua dienstregeling en betaalmogelijkheden.

LAS stelt voor dat het college de in december unaniem door de Almelose gemeenteraad aangenomen motie alsnog onder de aandacht van het provinciebestuur brengt en er niet langer zelf mee rommelt. De essentie is volgens Kampman dat Syntus het oorspronkelijke contract betreffende het openbaar vervoer in Almelo in redelijkheid dient uit te dienen.