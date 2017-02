Van Vlaanderen met opgeheven hoofd weg uit college Haaksbergen

Haaksbergen - Conform de verwachting heeft wethouder Van Vlaanderen van Leefbaar Haaksbergen vanavond een motie van wantrouwen aan de broek gekregen waarmee na bijna drie jaar abrupt een einde aan zijn wethouderschap kwam. De motie werd ingediend door zijn eigen partij en met zeventien dtemmen voor en twee tegen aangenomen. De twee tegenstemmers hebben zich van Leefbaar Haaksbergen afgescheiden en vormen nu de fractie Rouwenhorst-Costeris.

Namens haar collegae Nijhuis van Leefbaar Haaksbergen en Van Spiegel van D66 deelde wethouder Prent van de PvdA mee dat zij gedrieën de periode willen uitdienen tot de verkiezingen van volgend jaar maart. Er kan om meerderheden te verkrijgen met huidide oppositiepartijen tot afspraken worden gekomen. Met name de VVD liet bij monde van politiek leider Briggeman weten daar wel voor te voelen.

Ook de grootste oppositiepartij CDA wil volgens aanvoerder Ten Voorde wel praten over de inbreng van politieke wensen in ruil voor steun aan de coalitie, maar hij verkleinde zelf zijn kansen door als partijstandpunt naar buiten te brengen dat Leefbaar Haaksbergen beter helemaal uit de coalitie zou kunnen verdwijnen, dus met wethouder Van Vlaanderen ook diens partijgenoot Nijhuis, ofschoon die strijdt voor haar functie en liet weten samen met college, raad, ambtenarij én burgers aan herstel van vertouwen te willen werken na de periode Van Vlaanderen. De kans dat de coalitiepartners Nijhuis laten vallen om steun van het CDA te krijgen is nul.

Er zal dus waarschijnlijk tot zaken worden gekomen met Briggeman van de VVD, die gedoogsteun kan verstrekken in ruil voor een paar liberale punten in een herzien collegeprogramma. Geen der partijen in Haaksbergen wil een vierde wethouder, want met drie fulltimers moet het 'regeren' van Haaksbergen makkelijk te doen zijn.