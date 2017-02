Prijzenswaardige burgerinitiatieven aantrekkelijke binnenstad

Enschede/Deventer – Het plan Stadsgarderobe in Enschede heeft tijdens Stadscafé XL te Deventer de eerste prijs gewonnen als burgerinitiatief voor een meer aantrekkelijke binnenstad.

Aan de aandragers van de drie beste ideeën overhandigde gedeputeerde Van Haaf een cheque ter waarde van 2.500 euro om de ideeën verder te kunnen ontwikkelen.

Stadsgarderobe van Clemens Klappe in Enschede behelst leegstaande panden in de stad als ‘garderobe’ te benutten. Hier is ook een pakketservice en kinderopvang tijdens het winkelen. Als tweede eindigde Marcel Fortuin met de LokaalLoyaal App, een app waarbij inwoners en bezoekers - lopend door de stad - alle activiteiten, acties en evenementen van de lokale winkels zien, met Deventer als pilot. En als derde viel Ria Borst in de prijzen met haar conceptstore Zuiver Geluk in Zwolle’. Haar idee is de bestaande pop-up winkel met artikelen en diensten in de sector body-mind-soul meer bekendheid te geven. De conceptstore is een samenwerking van ondernemers uit de spirituele sector die met name op zakelijk gebied coaching krijgen.

Van Haaf: ‘Oplossingen voor bruisende binnensteden, daar zijn we naar op zoek en die gaan we samen verder uitwerken. Het is mijn hartenkreet dat zoveel mogelijk mensen meedenken en meedoen in het verbeteren van hun stad of dorp, door hun idee met ons te delen. Voor dat ene pandje, straatje. Of met een originele aanpak die op meerdere binnensteden toepasbaar is.’