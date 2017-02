Rondweg in Weerselo raakt via een omweg mettertijd uit beeld

Weerselo - Formeel houdt de provincie Overijssel vast aan haar steun voor de aanleg van een rondweg oostwaarts van Weerselo, maar de kans dat de weg er komt is een stuk kleiner geworden en de tijd zal de rest doen. Dat is de conclusie na het zoveelste debat in de commissie Verkeer en Vervoer der Provinciale Staten van Overijssel.

Dat met name gedeputeerde Boerman vasthoudt aan de weg van veertien miljoen heeft mede van doen met mogelijke schadeclaims indien de 'bestuuurlijke afspraken' over de rondweg Weerselo met de gemeente Dinkelland zouden worden verbroken. Boerman houdt daarom de rondweg nog 'in de lucht', maar vindt met de woordvoerders der statenfracties dat nu eerst prioriteit moet worden gelegd bij de ontwikkeling van een aantrekkelijker centrum in Weerselo.

Daar komt bij dat de huidige weg door het dorp hoe dan ook zou moeten blijven, zij het veiliger en vriendelijker dan nu, vanwege de bereikbaarheid van winkels en voorzieningen in het dorpshart.

In de commissievergadering was wethouder Steggink van Dinkelland, de vleesgeworden lobby van de rondweg, één der weinigen die fanatiek vasthielden aan nut en noodzaak van de aanleg. Ook schoof hij de kritiek op het 'draagvlakonderzoek' van het ingehuurde bureau OverMorgen terzijde. Het bureau sprak voor dit alom heftig bekritiseerde onderzoek (broddelwerk' en 'een belediging') met dertien dorpelingen, voorgedragen door... het gemeentebestuur.