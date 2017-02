Geld van minister voor verbreding van een deel van de N36

Vriezenveen - Op voorspraak van de Tweede Kamer laat minister Schultz-Van Haegen onderzoeken of verbreding van de N36 zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. Daarover toont wethouder Engberts van de gemeente Twenterand zich gelukkig. 'Het is een belangrijke volgende stap in het proces naar een veiliger N36', aldus de schepen. 'Ik heb alle hoop dat de profielaanpassing tijdens het groot onderhoud in 2018 meegenomen wordt.'

Met het overnemen van deze motie, ingediend door de VVD en riant gesteund, geeft de minister volgens Engberts aan dat ze op een gedegen manier de veiligheid op de N36 aan wil pakken, ondersteund met vijf miljoen euro.

Sinds november is er op allerlei niveaus aandacht gevraagd om deze profielaanpassing over vijftien kilometer van de N36 nu mee te nemen. In januari en februari is richting de Tweede Kamer de dringende wens geuit van de gemeenten (Twenterand, Almelo, Wierden, Ommen en Hardenberg) en de provincie Overijssel om de aanpassing van het profiel van de N36 direct mee te nemen in het groot onderhoud, dat in 2018 gepland staat. 'En dat lijkt nu te gaan gebeuren', aldus Engberts.