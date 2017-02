Wierden ziet af van plan aankoop kantoren voor statushouders

Wierden/Enter - De gemeente Wierden ziet af van het plan twee gebouwen in Wierden en één pand in Enter aan te kopen ten behoeve van de huisvesting van 27 jonge vluchtelingen (met verblijfsvergunning) , althans, dat gaat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen. Er zou onvoldoende maatschappelijk draagvlak zijn voor het onderbrengen van alleengaande minderjarige statushouders in de panden, die het college voor 1,2 miljoen euro had willen kopen, waar dan nog de verbouwingskosten bij zouden komen.

Het voornemen was panden aan te kopen waar zorgorganisaties mee omhoog zitten: van Zorgaccent aan de Rijssensestraat te Wierden en de Beltmanstraat te Enter en van Carintreggeland aan de Eikenlaan in Wierden. Na een metamorfose van de genoemde gebouwen zou in drie genoemde panden plek zijn voor respectievelijk tien, zes en elf vergunninghouders.

Uit overleg met onwonenden van de locaties kwam nogal wat twijfel en boosheid naar voren; ook politiek zou het voorstel mogelijk een zware dobber zijn, terwijl het college van burgemeester en wethouders nu juist dacht te handelen in de geest van de gemeenteraad door ter huisvesting van statushouders géén reguliere huizen aan de betaalbare huurvoorraad te onttrekken, bijvoorbeeld door (ook) voor statushouders nieuwbouw te plegen in de huursector, zoals in Zuidbroek waar als bekend binnenkort 81 woningen zullen verrijzen.