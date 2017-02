Coalitie in Haaksbergen is meerderheid kwijt; donderdag vergadering

Haaksbergen - De coalitie in Haaksbergen is haar meerderheid kwijt nu de raadsleden Rouwenhorst en Costeris zich van Leefbaar Haaksbergen hebben afgescheiden. Er vindt donderdagavond al politiek beraad plaats in een bijzondere raadsvergadering. De fractie Rouwenhorst Costeris heeft interim-burgemeester Kok laten weten 'met grote verbazing' kennis te hebben genomen van het ijltempo. 'Wij begrijpen deze haast niet, zien geen noodzaak en maken tegen deze datum dan ook bezwaar.' Ze verzoeken de burgemeester deswege het Reglement van Orde te handhaven waarin tien dagen staat als voorbereidingstijd voor een extra raadsvergadering. 'Vertrouwende op een correcte handelswijze in deze zien wij graag een nieuwe datum tegemoet.'

De haast verbaast de getrouwen van Van Vlaanderen: 'Waarom deze haast? Waarom geen officieel raadsonderzoek? Wat is hier aan de hand?'

Hoe dan ook lijkt vast staan dat Vlaaanderen als wethouder vetrekt nu zijn collegae in de collegekamer hem laten vallen en naar het zich laat aanzien de gehele gemeenteraad minus de beide genoemde getrouwen. Wat er verder gebeurt, is nog diffuus. Het meest voor de hand ligt dat de coalitie van Leefbaar Haaksbergen, PvdA en D66 een der drie huidige oppositiepartijen CDA (de grootste), VVD en GGH op basis van een kort programma voor de resterende anderhalf jaar inviteert een wethouder voor te dragen. Het meest genoemd wordt de VVD (Briggeman), want het CDA ligt vanwege conflicten in het verleden moeilijk bij met name Leefbaar en GGH ligt niet moeilijk, maar wordt allerwegen ook niet 'regeringsgeschikt' bevonden.

De verwikkelingen betekenen vermoedelijk dat de Overijsselse commisaris des konings Bijleveld nog wel even zal wachten met het openstellen van de vacature voor het burgemeesterschap van Haaksbergen en dat voormalig gedeputeeerde Kok deswege nog wel een poos zal waarnemen in de zelfbenoemde Ster van Twente.