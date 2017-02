Van Vlaanderen breekt met collega-wethouders en omgekeerd

Haaksbergen - De (tot voor kort onbetwiste) aanvoerder en wethouder Van Vlaanderen van Leefbaar Haaksbergen zal vermoedelijk terugtreden vanwege een een botsing van bestuursstijlen in het college van burgemeester en wethouders. Naar de mening van Van Vlaanderen tolereren zijn collegae Nijhuis (ook Leefbaar), Prent (PvdA) en Van Spiegel (D66) dat ambtenaren besluiten/bestuursopdrachten doodgemoedereerd naast zich neerleggen.

Verder hekelt Van Vlaanderen de wijze van verslaglegging van collegevergaderingen; hier zouden de 'grondbeginselen van een gezonde democratie in het geding zijn.' Op hun beurt willen zijn collega-wethouders van wege de 'onhoudbare situatie' niet met Van Vlaanderen verder. Van Vlaanderen blijft in elk geval aan tot de gemeenteraad in een bijzondere raadsvergadering over het bestuurlijke probleem in de Ster van Twente.

De eerste politieke vraag betreft de rol van (interim)burgemeester Kok in de crisis binnen het college dat hij voorzit. De tweede gaat over de consequenties die de coalitiepartijen trekken. Zo moet Leefbaar Haaksbergen kiezen tussen haar grootmaker en sterkhouder Van Vlaanderen (en daarmee Nijhuis laten vallen) of het intact laten van de coalitie en een vervangende wethouder aanwijzen. Naar verwachting zal de oppositie van CDA, VVD en GGH geen kans onbenut laten de coalitie uit elkaar te spelen teneinde aan te kunnen schuiven.