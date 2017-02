ChristenUnie wil (nu ook) vinger aan pols grondbeleid Twenterand

Vriezenveen - De raadsfractie van de coalitiepartij ChristenUnie in de gemeente Twenterand zal morgenavond in de raadsvergadering een amendement indienen op de notitie grondbeleid van het college van burgemeester en wethouders. Dit houdt verband met gebrek aan vertrouwen in een college zonder kompas, al spreekt fractieleider Smelt over de noodzaak van 'een betere borging'. Hij wil meer betokkenheid van de raad, juist om risico's beter te kunnen inschatten.

De gemeente Twenterand heeft onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van CDA-wethouder Scholten zware verliezen weg moeten boeken op grondposities, aankopen, verkopen en afwaarderingen. De oppositie is al jaren gespitst op de malheur in het gemeentelijke grondbedrijf.

De voorlopig laatste schadeclaim deed zich recent voor op het bedrijventerrein Almeloseweg-Oost, de zoveelste bestuurlijke faux-pas in een lange reeks misstapppen, waarvan de grootste plaatsvond in de Oosterweilanden, waarbij de kosten van alleen al de rechtszaken een vermogen betreffen. Vanuit de oppositie hekelde mett name de VVD het grondbeleid, vaak met steun van GBT, PvdA D66 en sinds kort Laarman, maar bij de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP kreeg VVD-leidsman Walraven geen voet aan de trapper. Dit maakt het amendement van Smelt politiek des te gevoeliger. De VVD komt morgen met een amendement om de verkoop van grond in Weemelanden-Noord af te waarderen. De vraag in het licht van het voorgaande is hoe de ChristenUnie hierop zal reageren.

De fractie van de ChristenUnie 'is er niet gerust op' dat het collegebeleid zal leiden tot het behalen van voldoende maatschappelijk en financieel rendement. Volgens de ChristenUnie moet men niet alles aan de markt willen overlaten. 'We kunnen als gemeente gelukkig ook nog dingen zelf! Een terugtrekkende overheid wil per definitie niet zeggen dat dit op alle terreinen zichtbaar moet worden…'