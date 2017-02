Rijssen-Holten groeit naar 38.000 inwoners nu en wil naar 40.000

Rijssen - In de gemeente Rijssen-Holten noteerde onlangs de 38.000ste inwoner. Het gemeentebestuur noemt de stijging van het inwonertal boven verwachting, met name in het dorp Holten, al werd de 38.000ste in de stad Rijssen geboren. De gemeente wenst door te groeien naar 40.000 inwoners, waarvan 30.000 in Rijssen en 10.000 in Holten.

Volgens wethouder Cornelissen stemt het tot tevredenheid dat Holten groeit en dat het proces van vergrijzing aan de voet van de Heuvelrug tot stilstand is gekomen. Veel jonge gezinnen vestigden zich in de nieuwbouwwijken De Liesen en De Kol. De bevolkingsgroei in Rijssen is stabiel; de nieuwe wijk ’t Opbroek heeft als gevolg dat minder jonge gezinnen uitwijken naar andere gemeenten in verband met de krapte op de woningmarkt, wat ook voor doorstroming zorgt.

De demografische eindrapportage 2016 en de bevolkingscijfers laten zien dat het aantal geboortes in Holten hoger ligt dan het sterftecijfer, waardoor een natuurlijke groei ontstaat. Dit is volgens de wethouder verrassend omdat Holten in de periode van 2001-2008 juist een krimp liet zien. De bevolking van Holten is vanaf januari 2009 tot nu gegroeid van 8.740 naar 9.136 inwoners.

In de hoofdkern Rijssen groeit het inwoneraantal stabiel door. De nieuwbouw trekt aan in onder meer Opbroek. De bevolking van Rijssen is in de periode van 1 januari 2009 tot nu gegroeid van 28.054 naar 28.848 inwoners.